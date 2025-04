E in caso di maltempo...Pasquetta con il piano B: picnic in casa tra tradizione, sapori e creatività

Con l’arrivo della primavera, la voglia di evadere dalla routine si fa sentire più che mai. E quale occasione migliore della Pasquetta per concedersi una giornata all’aperto, magari in un parco o in campagna? Per rendere il picnic un momento di puro relax e senza intoppi bastano pochi, semplici accorgimenti. Ma se il tempo non è bello? Se il meteo ci costringe ad annullare il pic-nic fuori porta, non significa dover rinunciare a un momento di relax anche in casa. Credetemi, non è poi così assurdo, è sempre Pasquetta, un momento di convivialità e di allegria con gli amici o in famiglia. Quindi che fare? Prima di tutto, per allestire un picnic in casa, occorre scegliere la stanza più grande e spaziosa: in genere il salotto o la zona living di un open-space. E poi.....via all'organizzazione del picnic.

Sia all'aperto, sia a casa, partiamo in ogni caso dalla base, la tovaglia. Meglio se cerata o in plastica colorata, è il primo oggetto da mettere nel cestino, sia che ci si trovi fuori casa all'aria aperta che ci si veda costretti a stare al chiuso. Facile da lavare, impermeabile e resistente, crea una barriera tra il prato e il cibo se siamo all'aperto, ed evita che si sporchi tappeto o pavimento se siamo in casa. Per una maggiore comodità, si può aggiungere una stuoia o coperta ripiegata e qualche cuscino. Se si è all'aperto non guasta avere con sé anche due coperte leggere, una da usare come appoggio e l’altra per ripararsi da un’eventuale brezza primaverile. Se si è in casa il problema naturalmente non si pone.

Piatti, bicchieri e posate sono indispensabili, ma l’invito è chiaro: evitiamo il monouso. Meglio rispolverare i servizi spaiati di casa oppure puntare su stoviglie compostabili. In ogni caso, non dimenticate i tovaglioli di carta, qualche coltello multiuso, un tagliere, il cavatappi. Se si è al chiuso per ricreare l’atmosfera en plein air, può essere utile arricchire la stanza con qualche pianta o con dei fiori.

Il menù di Pasquetta: pratico, gustoso e tradizionale

Il segreto per un pranzo all’aperto riuscito? Piatti che si possano preparare in anticipo e mangiare freddi. Cosa mettiamo dunque nel cesto del pic nic? Via libera a torte salate con zucchine o asparagi, lasagne ai carciofi, frittate di spaghetti e porzioni di torta pasqualina. I più affezionati alla tradizione non rinunceranno a pizza al formaggio, casatiello, uova sode farcite e alla classica colomba gastronomica.

Anche il comparto dolci promette grandi soddisfazioni: dalla pastiera napoletana alla colomba pasquale, passando per la meno nota ma deliziosa pizza dolce di Pasqua. Il tutto accompagnato da frutta fresca – fragole, mirtilli, mele e arance – e da un immancabile caffè bollente, da portare già pronto in un thermos.

Che si scelga dunque la collina, un parco cittadino, una spiaggia tranquilla, oppure anche solo il salotto di casa, ricordatevi, la parola d’ordine è una sola: godersi la giornata. E, perché no, concluderla con due tiri al pallone se si è all'aperto o con una partita a carte o un gioco di società se si è in casa.