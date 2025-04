Mai mollare, prova d'orgoglio per De Grandi di Rally & Co

La seconda tappa del campionato Rok Cup Italia di go kart si è tenuta lo scorso weekend sul circuito di Castelletto di Branduzzo, pista “7 laghi”. Al via nella categoria 125 cc anche il giovanissimo di Postua Leonardo De Grandi, portacolori della scuderia Rally & Co che pian piano si sta ambientando pur dovendo correre contro avversari molto più esperti e con un'età superiore ai suoi 12 anni.

In griglia di partenza si schiera 12° su 46 piloti al via terminando nella stessa posizione, risultato che a causa di una penalità non riesce a replicare nella seconda manche arrivando 19° con la stessa posizione di arrivo anche nella gara finale. Il biellese non nega le difficoltà incontrate nel cambio di categoria ma i miglioramenti che si intravedono fanno parte del carattere caparbio di Leonardo che non vuole “mai mollare”.