Candelo: Vandalizzato il monumento in Largo Alpini d'Italia

Un atto vandalico ha colpito nelle scorse ore il monumento in largo Alpini d’Italia a Candelo. Ignoti hanno deturpato la struttura, lasciando segni evidenti e amari su un simbolo caro alla comunità e al territorio. L’episodio ha suscitato sdegno e indignazione tra cittadini e amministratori locali, proprio nei giorni in cui il Biellese si sta preparando ad accogliere l’Adunata degli Alpini.

Il gesto, che appare deliberato, arriva in un momento particolarmente significativo: quello che precede un evento atteso e sentito come l’Adunata nazionale, che porterà a Biella migliaia di penne nere da tutta Italia. E mentre in tanti lavorano per rendere l’accoglienza calorosa e il clima festoso, c’è chi evidentemente mostra un dissenso che sceglie la via peggiore per esprimersi.

Difficile non leggere in questo vandalismo un segnale inquietante. Colpire un monumento dedicato a uomini che hanno servito il Paese con spirito di sacrificio e solidarietà significa mancare di rispetto non solo alla memoria, ma a un’intera comunità.

Il Comune e il Gruppo Alpini locale hanno già espresso l’intenzione di ripristinare al più presto il decoro del monumento, per ribadire che certi gesti non spaventano e non intaccano il valore della memoria condivisa.