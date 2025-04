Motori |

Rally & Co, weekend complicato su più fronti: ecco i risultati finali

E’ stato un weekend complicato per i piloti e navigatori della scuderia Rally & Co quello appena trascorso. Nel Rally Storico Costa Smeralda (valido per il campionato italiano rally autostoriche) Alessandro Bottazzi e Giuliano Santi, dopo una gara tutta in salita con la loro Opel Corsa che ha patito problemi elettrici fin dalla partenza, agguantano la 2° posizione di classe 1.600 nel quarto raggruppamento terminando in 17° posizione assoluta mentre note positive arrivano dal navigatore Carmelo Cappello arrivato 12° assoluto e secondo di classe a fianco di Alessandro Bolzani su di una Opel Kadett. Ritiro invece per Alyssa Anziliero ,impegnata al Rally di Alba Regione Piemonte su Peugeot 208 Rally 4, che a fianco di Nicolò Ardizzone staccano una ruota dopo essere usciti larghi da una curva sulla prova speciale numero 11. Il livello nel campionato italiano è altissimo ma i due giovanissimi hanno siglato dei tempi molto interessanti tra i massimi esperti italiano nella classe Rally 4.

c. s. Rally e Co g. c.