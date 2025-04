Rally Regione Piemonte ad Alba, inizio di campionato in salita per il pilota biellese Tasinato FOTO

Prima gara di campionato al Rally Regione Piemonte ad Alba un po' in salita per il pilota biellese Pierangelo Tasinato nel fine settimana, ma l'umore è buono ed assieme al suo navigatore Ermes Bagolin è già pronto per il prossimo appuntamento ad Aosta a inizio maggio.

"È stata una gran bella gara, molto difficile da interpretare perché si tratta sempre comunque di percorsi molto veloci, molto tattici, quindi non facili - spiega Tasinato -. Eravamo messi abbastanza bene fino alla quarta prova, anche con qualche errore sulle gomme, poi purtroppo all'ultima ho perso il controllo dell'auto, abbiamo perso un po' di tempo si è spenta la macchina, e quindi fare la procedura di accensione e siamo stati retrocessi diciottesimi assoluti. Comunque siamo contenti per la prima gara del campionato, e adesso vediamo di recuperare la gara che si farà ad Aosta, il rally di Aosta il 2-3 di maggio. Ringrazio tutti i miei sponsor, la scuderia VM Motor, il Team Miele e ci vediamo il 2-3 maggio ad Aosta".