Bonprix TeamVolley torna a Lessona, contro il Gs Cagliero

Prima uscita casalinga del 2025, ma anche ultima giornata del girone di andata in Serie B2 nazionale. Il Bonprix TeamVolley torna a calcare il campo di Lessona , dove domani sabato sera – primo servizio alle 20.30 – ritroverà dall’altra parte della rete una vecchia conoscenza della passata stagione: le milanesi del Gs Cagliero .

Il commento del vice-allenatore Paolo SALUSSOLIA: «Le nostre avversarie vivono una situazione di classifica scomoda, pur arrivando da una netta (quanto pesantissima) vittoria nello scontro diretto con Cus Pavia. Hanno cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso, ma nemmeno troppo. Ritroveremo al centro anche una vecchia conoscenza del TeamVolley come Benedetta Calabrese. Due i punti forti di Cagliero. Hanno una palleggiatrice molto estrosa e di personalità, capace di far azionare il “tergicristallo” al nostro muro per tutta la gara con i suoi ribaltamenti di gioco, ma che sa anche prendere in mano la situazione in prima persona. Hanno poi un’altissima intensità difensiva, che già nella passata stagione ci aveva creato dei problemi, “imbavagliandoci” nella partita di ritorno. I tre punti sono alla portata, ma per conquistarli dovremo mantenere l’alto rendimento di cambio-palla che stiamo evidenziando, con il coraggio di aspettare la situazione giusta per chiudere in fase break. L’attenzione dovrà essere massima per poter ripulire tutte le situazioni di gioco, anche quelle poco ortodosse ma che valgono comunque un punto».

Aggiunge la centrale Giulia BONINI: «Giochiamo contro una squadra motivata, perché ha fatto i suoi primi punti proprio sabato scorso. Arriveranno a Lessona con la marcia giusta, cariche e determinate. Noi invece non abbiamo vissuto una buona ripartenza, nonostante ci siamo allenate davvero tanto durante le vacanze natalizie. Sebbene giocheremo in casa e (sulla carta) il finale possa sembrare scritto, non siamo del tutto tranquille: facciamo particolarmente fatica a giocare contro le squadre che viaggiano ad un ritmo più lento del nostro, in campo. Ci sono dei punti di domanda, ma se saremo concentrate e facciamo ciò che sappiamo fare, sarà un match positivo. Viceversa, se ci perdiamo e non mettiamo attenzione (come accaduto ad Alpignano), sarà difficile. Come sempre, ci aspettiamo una spinta dal pubblico di Lessona».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 18/1, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Gs Cagliero

Prima Divisione TST

Sabato 18/1, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – San Rocco Volley

Under18 Eccellenza

Domenica 19/1, ore 20. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Hajro Tetti Issa Novara

Under16

Domenica 19/1, ore 10.30. PalaSarselli di Biella

Virtus Biella Fucsia – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14

Sabato 18/1, ore 17. Palestra delle Scuole Medie di Gattinara (VC)

Volley Gattinara – ANGELICO TEAMVOLLEY

Under13

Sabato 18/1, ore 11. Palestra L.S. “Antonelli” di Novara

Volley San Giacomo – CONAD TEAMVOLLEY