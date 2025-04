Crescere con gli schermi digitali e uso della tecnologia, a Cerrione il Comune incontra i genitori

Venerdì 4 aprile si è svolta presso il Polivalente di Cerrione una serata informativa per i genitori del paese, che si inserisce nel Progetto Banca del Tempo, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

La serata è stata organizzata dalla consigliera Melissa Berna e dalla responsabile comunale Paola Borra, in collaborazione con la Cooperativa Tantintenti che ha seguito il progetto sin dall’inizio.

L’incontro ha coinvolto l’educatrice Eleonora Zennaro che, insieme alla psicologa Cecilia Chiappo, hanno trattato il tema dell’uso della tecnologia per le generazioni di bambini ed adolescenti dal titolo “Crescere con gli schermi digitali”. I genitori si sono dimostrati molto interessati e consapevoli delle problematiche collegate ad una situazione in continuo sviluppo.

Nel contempo, sempre durante la serata, i bambini hanno avuto modo di essere animati e di poter passare un paio di ore divertendosi. Per le vacanze pasquali, sono previsti due incontri pomeridiani per tutti i bambini e ragazzi del comune, che avranno modo di poter partecipare ad un laboratorio di dolci e successivamente poter fare un po’ di compiti in compagnia.