Cossato, spaccata la vetrina del negozio per un furto da oltre 10mila euro: è la seconda volta in una settimana FOTO

Cossato, spaccata la vetrina del negozio per un furto da oltre 10mila euro: è la seconda volta in una settimana

Due furti nel giro di una settimana. Sempre in orario notturno, con un danno complessivo di oltre 10mila euro. A finire nel mirino dei malviventi un negozio di barbiere e parrucchiere, situato in via Mazzini, a Cossato.

Stando alle informazioni raccolte, mani ignote hanno spaccato la vetrina dell'attività e forzato la porta d'ingresso. Una volta dentro, hanno rubato un registratore di cassa, una cassa Bluetooth, alcuni tagliacapelli e macchinette. Ad allertare le forze dell'ordine il titolare del negozio, visibilmente amareggiato per quanto accaduto.

Sul caso indagano i Carabinieri.