Incidente sulla strada per il Piazzo di Biella ma fortunatamente non si sono registrati feriti. A rimanere coinvolti, stando alle informazioni raccolte, un automezzo e un pulmino privato. Il fatto è accaduto intorno alle 9 di oggi, 17 gennaio, in via Mentegazzi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.