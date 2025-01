Intervento dei Vigili del Fuoco in Valsessera per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione.

L'allarme è scattato questa mattina, 16 gennaio, in frazione Masseranga, a Portula: stando alle prime informazioni raccolte, sembra che un mobiletto abbia preso fuoco per cause in corso di accertamento.

In azione le squadre di Biella e Ponzone per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del locale. Sul posto anche i Carabinieri.