Salussola Volley: trionfo casalingo e sguardo al futuro! FOTO

Il Salussola Volley ha inaugurato nel migliore dei modi il nuovo anno, conquistando una vittoria netta per 3-0 contro l'ASD Volley Bellinzago.

Finalmente è arrivata la prima gioia casalinga per i gialloblù, che davanti al proprio pubblico hanno dimostrato una crescita costante e un gioco sempre più rodato.

Tra i protagonisti indiscussi della partita, spicca il centrale Emanuele Bortolato, autore di una prestazione maiuscola e nominato MVP della serata. A brillare è stato anche il neoacquisto Carlo Giordani, che al suo debutto ha messo a segno il maggior numero di punti per la squadra. Un plauso speciale va anche a Mattia Negri, che, al suo esordio in campionato, con una serie di azioni imprevedibili ha contribuito al successo finale, segnando ben 3 punti in modi alquanto inaspettati!