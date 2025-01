Non c'è più rispetto per nessuno, nemmeno per i cari defunti. La riprova l'ha si ha avuta nelle scorse ore, a Vaglia Pettinengo, dove il cimitero locale è finito nel mirino dei ladri.

Stando alle prime informazioni raccolti, i malviventi avrebbero rubato almeno 10 metri di grondaie in rame, posizionate su alcune cappelle, per un peso di circa 50/60 chili. Gli accertamenti del caso, affidati ai Carabinieri, saranno utili a dare un volto ai presunti autori del grave e ignobile atto.