Mobilità sostenibile, Biella aderisce al bando ministeriale "Bici in Comune"

Il Comune di Biella ha deciso di aderire all'avviso pubblico che scade il 13 gennaio del progetto nazionale "Bici in Comune", che ha come obiettivo quello di promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita delle città e promuovere stili di vita sani e attivi. Il progetto è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e ANCI.

In particolare, attraverso una delibera di giunta il Comune intende proporre progetti per l’importo complessivo di € 70.000,00, comprensivi della compartecipazione massima a carico dell’ente pari al 21% dell’importo (massimo € 14.700,00).

Con questo progetto Palazzo Oropa punta sulla progettazione di attività didattica ed escursioni rivolte alle scuole, ma anche sulla riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili e di percorsi cicloturistici esistenti, mediante interventi di apposizione di segnaletica verticale/orizzontale, di illuminazione, di abbattimento delle barriere architettoniche. E in questo caso il Comune ha preso in considerazione i Giardini Alpini d’Italia, dove esiste quella che era stata chiamata “campo scuola di educazione stradale”, un pista ciclabile dove insegnare ai bambini ad andare in bicicletta ora sbiadita che verrà riqualificata interamente. Intenzione del Comune è inoltre organizzare eventi aggregativo-sportivi ciclistici e di attività cicloturistiche. E in questo caso ha previsto la collaborazione con Asd del territorio, in particolare con ASD UCAB 1925.