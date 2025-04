Ciclismo: Conto alla rovescia per il 29° Giro della Provincia

Quando manca poco più di una settimana al via del 29° Giro Ciclistico della Provincia di Biella - Trofeo 83° Torino - Biella, che si correrà a Biella domenica 27 aprile 2025, Filippo Borrione, Presidente di UCAB Biella (l'associazione biellese che organizza "da sempre" questo evento) illustra le caratteristiche della gara.

Presidente, quali sono le caratteristiche del Giro della Provincia di Biella 2025 e quali le differenze rispetto alla precedente edizione?

Questo è il secondo anno che la nostra gara è nuovamente internazionale [non lo era più stata dal 2006, non per un declassamento ma per una scelta di UCAB fatta per motivi strettamente economici n.d.r.] e la differenza sta soprattutto nel fatto che la gara è entrata a far parte “con i tempi giusti” del calendario internazionale.

Ricordiamo come sono andate le cose?

Certamente! L'anno scorso il nostro passaggio alla categoria superiore è stato, diciamo, una "cosa straordinaria", perché di solito ci vuole almeno una stagione per ottenerlo dato che le richieste sono da inoltrare a maggio dell'anno precedente mentre UCAB la richiesta l'aveva presentata a ottobre.

Noi avevamo preso questa decisione per dare più risalto al territorio, grazie al supporto economico delle amministrazioni locali (in particolare Regione Piemonte e Città di Biella) e dei nostri sponsor; e l'avevamo fatto pensando di avere un certo lasso di tempo per organizzarci.

Invece, per risolvere una certa "carenza di calendario" e visto il buon nome della nostra gara, la Federazione ha approvato la nostra richiesta prima del previsto e così... ci siamo ritrovati a organizzare una gara internazionale in poco più di due mesi! Non è stato facile ma ce l'abbiamo fatta ed è andato tutto bene!

Il Giro Ciclistico della Provincia di Biella è stato quindi "promosso"

Certo! E dato che la gara è entrata a far parte da subito del calendario internazionale, abbiamo avuto tantissime richieste di partecipazione in più rispetto alla precedente edizione. Basti pensare che se l'anno scorso avevamo avuto dieci richieste di partecipazione da parte di squadre straniere, quest'anno siamo arrivati a trenta! Questo perché, come ho già detto, siamo stati messi a calendario con le giuste tempistiche, otto mesi prima dell'anno scorso!

E quante di queste squadre straniere è possibile prendere?

Potevamo prendere tutte quelle che volevamo! Questo perché, mentre con una gara nazionale eravamo obbligati a prenderne un massimo di tre, in una gara internazionale questo limite non c'è. Per assurdo avremmo potuto fare una gara con sole squadre straniere: cosa che, ovviamente, non era nelle nostre intenzioni.

Qual è stato il criterio di scelta adottato da UCAB?

Come spiegheremo meglio nella Conferenza Stampa di mercoledì prossimo (*), dove daremo l’elenco delle squadre partecipanti, quest'anno abbiamo incrementato il numero di squadre presenti decrementando il numero dei partenti per squadra. In pratica, l'anno scorso avevamo preso 30 squadre ognuna composta da sei atleti; quest'anno invece abbiamo preso 35 squadre ognuna con cinque atleti.

Ciò premesso, la regola che ci siamo dati, oltre a seguire le norme della Federazione (che chiede di avere un minimo di cinque squadre straniere, cosa che per noi non è proprio un problema), è stata quella di far partire, anche per accontentare i nostri sponsor, le squadre di qualità (cioè le "Professional" italiane e le "Continental" straniere), le "Developement" (una delle novità degli ultimi anni, in pratica le "seconde squadre" delle World Tour) e poi, pensando al territorio, le squadre piemontesi che ci hanno chiesto di partecipare.

Presidente, ancora due domande ... la prima riguarda la scelta della data che è il 27 aprile, quindi una settimana dopo la solita collocazione nella penultima domenica di aprile... Per che motivo?

E' stata una scelta obbligata, un'indicazione che ci è arrivata dalla Federazione. A noi non cambiava niente, perché quel giorno saremo sempre l'unica gara di quel tipo in Europa. In Italia siamo soltanto concomitanti con la Vicenza-Bionde, una gara in linea che si corre tra la provincia di Vicenza e quella di Verona. Loro però sono una gara nazionale (come era il nostro Giro prima di tornare internazionale) e quindi non c'è alcun problema.

L'ultima domanda riguarda il percorso e la logistica... C'è qualche differenza rispetto al percorso del Giro 2024? E ci saranno sempre la "diretta televisiva" e la carovana AMSAP?

Tutto confermato, il Giro 2025 sarà in tutto e per tutto uguale a quello dell'anno scorso. Ritrovo al mattino all'Accademia dello Sport di Città Studi, "chilometro zero" in Corso Europa, percorso di 145 chilometri (più i 6 di trasferimento da Corso Pella) e arrivo nel pomeriggio in Piazza del Duomo.

E ci saranno ancora la diretta televisiva (diffusa on line sui canali di Pianeta Giovani, su YouTube e tramite la pagina Facebook di UCAB Biella) e la "carovana pre giro" di AMSAP, il Club di Auto e Moto d'Epoca di Biella e del MotoClub Perazzone-Cavallini.