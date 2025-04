Percorsi in ebike anche sotto la pioggia, nel cuore della Serra morenica FOTO

Percorsi in ebike anche sotto la pioggia: nel cuore della Serra morenica

Quando il cielo è basso e le nubi sfiorano la cima degli alberi, le possibilità si restringono. Eppure, anche in una tipica giornata umida, c’è chi riesce a trasformare il grigiore in un’opportunità per pedalare nella natura.

È il caso del gruppo di eBike Biella, che ha scelto di affrontare la Serra partendo da Camburzano, passando per Vagliumina e salendo fino alla Colla di Netro, proseguendo poi in direzione del ponte sull’invaso della Diga dell’Ingagna. Un’alternativa più “wild” alle affascinanti Rive Rosse, capace di regalare scorci intensi anche sotto la pioggia.

Dalla diga si affronta la sponda opposta, dove il terreno si fa un po’ viscido, ma senza grosse difficoltà tecniche. Tuttavia, l’umidità e il maltempo recente hanno lasciato qualche strascico, intralciando parzialmente il cammino, ma senza impedirne il passaggio.

La fatica viene ripagata dalla vista che si apre arrivando a Donato, e poi a Croceserra: qui una breve deviazione fotografica al celebre “sentiero che non c’è” arricchisce l’uscita di un momento sospeso, quasi surreale, tra nebbia e panorami suggestivi.

Si scende quindi lungo la cresta della Serra, affrontando il Toboga (o Eden), che sorprende per il suo ottimo stato, nella quasi totalità di assenza d'acqua. Il percorso prosegue fino a incrociare la strada percorribile che conduce verso Torrazzo e Sala Biellese.

Il rientro, lungo il sentiero verso Mongrando, è forse il tratto più impegnativo sotto il profilo tecnico: in condizioni sfavorevoli è molto bagnato e fangoso, mette alla prova l’equilibrio e la resistenza.

L’intero giro si chiude ad anello, tornando al punto di partenza dopo 51,23 km, 1.118 m di dislivello positivo e circa 5 ore di pedalata.

Si ricorda che le escursioni con eBike Biella sono completamente gratuite e anche se non si possiede una eBike, il gruppo offre soluzioni per tutti.

Per maggiori informazioni e percorsi, visita la pagina Facebook di Ebike Biella: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086434262670