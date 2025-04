In occasione del 29° Giro Ciclistico della Provincia di Biella - Trofeo 83° Torino - Biella che si terrà oggi, domenica 27 aprile, è istituito in Biella il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: via Tripoli, da via Rosselli a Via Aldo Moro, entrambi i lati dalle 8 alle 18.

Per quanto concerne la circolazione, verrà sospesa al passaggio dei ciclisti che arriveranno in Biella, circa dopo le 16.