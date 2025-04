A Sagliano Micca 21 anni di “Estate Insieme”

Un anniversario speciale, una storia che parla di volti, mani, sorrisi, valori. "Estate Insieme", il centro estivo della Parrocchia dei Ss. Giacomo e Stefano di Sagliano Micca, festeggia 21 anni di impegno, accoglienza e crescita condivisa. Una vera e propria impresa collettiva, che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della solidarietà, dell’educazione e della speranza.

Dal 2005 a oggi, "Estate Insieme" è diventato molto più di un centro estivo: è un luogo del cuore, dove bambini, famiglie, volontari, animatori, enti locali e realtà associative camminano insieme ogni estate, rinnovando il sogno di una comunità viva e inclusiva. Un cammino fatto di dedizione, visione e collaborazione, nato all’ombra dell’oratorio e cresciuto grazie al contributo instancabile di tanti. Don Renato Bertolla, che da sempre accompagna il progetto con passione e dedizione, ricorda:"Come insegnava Don Bosco, 'Non abbandonate mai un ragazzo'. È con questo spirito che ho visto nascere e crescere il nostro centro estivo, un luogo in cui ogni bambino e ogni famiglia trova sostegno, amore e speranza. Dopo 21 edizioni, posso affermare con orgoglio che 'Estate Insieme' non è soltanto un servizio estivo, ma una casa per tutti coloro che cercano un futuro migliore."

“Non abbandonate mai un ragazzo”. E questa frase ha guidato ogni passo del progetto: ogni sorriso accolto, ogni mano tesa, ogni gioco inventato ha avuto lo stesso obiettivo – non lasciare indietro nessuno. Un principio che si è tradotto in un’organizzazione capillare, attenta e accessibile a tutti, anche grazie al sostegno degli enti pubblici, delle associazioni del territorio e alla generosa partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Oltre 20 estati, centinaia di bambini e ragazzi, decine di giovani animatori, famiglie intere coinvolte, e una rete di realtà solidali che, anno dopo anno, ha saputo innovare senza perdere l’anima. Una sinergia tra pubblico e privato che rappresenta un modello esemplare di welfare generativo, dove il benessere di uno diventa il bene di tutti.

Dal 9 giugno al 25 luglio 2025, per sette settimane, bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni potranno vivere giornate piene di giochi, amicizia, laboratori, avventure e momenti di crescita nei locali dell’oratorio in Piazza Don Minzoni 3. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, con pranzo incluso, e sarà aperto a tutti i bambini nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2018. Il progetto si rivolge in via prioritaria ai residenti dei Comuni di Sagliano Micca, Miagliano e Tavigliano, ma è aperto anche a chi partecipa stabilmente alle attività oratoriali o frequenta le scuole del territorio La riuscita è possibile grazie alla straordinaria compartecipazione di: Parrocchia dei Ss Giacomo e Stefano di Sagliano Micca; Oratorio di Sagliano Micca; Fondazione Ente Asilo Infantile di Sagliano Micca; Comune di Sagliano Micca; Comune di Miagliano; Comune di Tavigliano; Pro Loco Sagliano Micca; San Vincenzo De Paoli Sagliano Micca; Cooperativa Domus Laetitiae ONLUS; Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.