80° Anniversario della Liberazione: celebrazione e consegna delle pergamene ai Sindaci di Vigliano FOTO

Nella giornata di oggi domenica 27 aprile, nella Biblioteca comunale è proseguita la celebrazione del 25 Aprile iniziata venerdì. Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene ai Sindaci del Comune dal dopoguerra ad oggi.

A ricevere il prestigioso riconoscimento dell'ambito dell'80° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo è stato il sindaco più anziano Vittorio Maiorano con 19 anni servizio. Non era invece presente Luca Sangalli per motivi di salute, primo cittadino per due legislature prima dell'attuale sindaco Cristina Vazzoler.

"Oggi si celebrano gli 80 anni della liberazione dal nazifascismo - ha esordito il primo cittadino Cristina Vazzoler - . Cirio ha voluto questa giornata oggi per sottolineare l'importanza del ruolo dei sindaci, figure cardine per la cittadinanza. Oggi la funzione del primo cittadino ricomprende non solo funzioni governative ma assume anche il ruolo di mediatore di paciere delle controversie, rappresenta un punto riferimento per la comunità".

Durante la celebrazione il sindaco ha ricordato tutti i sindaci di Vigliano che si sono susseguiti a Vigliano: Quinto Alberto Boschetto, Virgilio Coggiola, ma anche Rivetti, Avanzi, Casonato, Aldo Sola