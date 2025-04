Muzzano, a Bagneri si inaugurano le Botteghe Creative

Un'occasione speciale per il borgo alpino di Bagneri (frazione di Muzzano, in Valle Elvo), domenica 4 maggio quando saranno inaugurate le nuove “botteghe creative” per attività didattiche ed educative, realizzate nel corso degli ultimi due anni con l’impegno di artigiani qualificati e anche di molto impegno di volontari, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha dato un importante contributo nell’ambito del bando “Spazio alla Comunità 2023”.

L’allestimento delle botteghe ha comportato la ristrutturazione di una vecchia stalla, per realizzare al piano terra una falegnameria attrezzata (con utilizzo ovviamente riservato ad adulti preparati) e al piano superiore il locale delle vere e proprie “botteghe” con postazioni studiate e attrezzata per l’uso di bambini e ragazzi, e non solo. Con il progetto “Mani-testa-cuore” l’associazione Amici di Bagneri ODV, attiva da oltre 30 anni, ha deciso di dare nuovo impulso alla proposta di attività manuali coinvolgenti e inclusive, rivolte a bambini e ragazzi (ma non solo), in linea con lo stile e l’impostazione scout che sono nel suo DNA ma anche guardando alla realtà dei giovani sempre più in difficoltà nello svolgere attività e piccoli lavori manuali che fino a una generazione fa erano di tutti.

Lo scopo non è certo quello di formare al lavoro, ma di invitare ad avere fiducia in sé, a imparare a realizzare qualcosa di concreto con le proprie mani, un obiettivo pratico alla portata di tutti, inclusivo anche verso chi magari ha qualche difficoltà nella scuola “tradizionale”. Il tipo di attività è anche strettamente connesso alle tradizioni locali testimoniate dall’antica falegnameria “Atelier dei Barba Clement” fulcro della cellula ecomuseale della tradizione montanara, parte dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e dell’Ecomuseo del Biellese. Il progetto, che ha richiesto un importante impegno di progettazione e ideazione prima della realizzazione, è stato reso possibile dal significativo lascito di Ezio Girelli (Muzzano 1930-2017), capo scout di lungo corso sempre legato al suo Biellese, che sarà ricordato anche con una targa nelle botteghe.

Domenica 4 maggio, al mattino prima della benedizione ed inaugurazione ufficiale delle “botteghe” che sarà alle 12, è prevista una mattinata di attività pratiche e dimostrazioni, rivolte sia ai bambini e ragazzi che a genitori ed altri adulti interessati; le attività saranno condotte da volontari Amici di Bagneri insieme ad alcuni abitanti di Bagneri, coinvolti attivamente nel progetto. Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione alle attività laboratoriali, mentre si potrà liberamente assistere alle dimostrazioni che si svolgeranno in spazi esterni nella borgata alpina.

Il programma in dettaglio prevede:

- Ore 9: ritrovo e inizio delle attività di animazione per bambini e ragazzi (a numero chiuso, richiesta prenotazione)

- Dimostrazioni di attività tradizionali, visita del borgo, per tutti (al mattino non si potrà accedere ai locali usati per i laboratori)

- Ore 12: Benedizione e inaugurazione ufficiale delle Botteghe Creative, con intervento di Autorità - A seguire aperitivo offerto a tutti i partecipanti - Possibilità di fermarsi per pranzo al sacco in autonomia (sale e tavoli a disposizione, caffè offerto)

- Ore 15 Santa Messa nella chiesa parrocchiale

- Ore 16 Visita all’Ecomuseo, con la vecchia falegnameria, e alla Botteghe Creative

La partecipazione è libera, per info e per iscrizioni alle attività riservate ai bambini/ragazzi: email prenotarsi info@bagneri.it – cell/whatsapp 3996881717 Gilberto)