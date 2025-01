Ice Challenge, Carrozzeria Bonino punta su Vittorio Gonella FOTO

Continua la stagione delle gare su ghiaccio che, per la prova di questo fine settimana, vede impegnati i numerosi iscritti nella prova di Livigno. Presente al via il velocissimo pilota e preparatore astigiano Vittorio Gonella, già conosciuto per le numerose vittorie nella velocità fuoristrada e temutissimo dagli avversari viste le sue doti di guida.

Si parlerà anche un pochino di made in Biella grazie alla partnership creata con il pilota dalla Carrozzeria Bonino. “È giusto investire sui giovani talenti - afferma Alberto Bonino - Il motorsport ha bisogno di volti nuovi per dare continuità a queste discipline e il vivaio di giovani è molto ricco ".