Weekend in chiaroscuro per Rally & Co FOTO

Entrambi sulla pedana di arrivo i due equipaggi portacolori della scuderia Rally & Co, impegnato lo scorso fine settimana nella 5° edizione del Rally “Il Grappolo Storico” disputatosi sulle colline astigiane con partenza ed arrivo a San Damiano d’Asti. Pierluigi Porta e Maurizio Barone a bordo della Ford Escort RS colgono una brillante 16° posizione assoluta, condita dalla vittoria in classe 2000 e dalla 4° posizione nel terzo raggruppamento; 42° assoluti e 7° di classe 1150 sulla piccola 112 Abarth tagliano il traguardo Giuliano Zublena navigato da Enrico Ruffinelli. Tanta sfortuna nella gara moderna al Rally Prealpi Orobiche, in provincia di Bergamo, per Andrea Fersini e Carmelo Cappello, i quali hanno dovuto ritirarsi ed alzare bandiera bianca causa la rottura della cinghia servizi nella loro Mini Cooper S. Un guasto banale ma che non ha consentito loro di proseguire la gara.

c. s. Rally e Co g. c.