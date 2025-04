Corrado Pinzano, al via la stagione: si parte al Rally della Marca

Sta arrivando il primo impegno “ufficiale” per Corrado Pinzano, il primo atto della stagione che lo vedrà impegnato a difendere il titolo del Trofeo Italiano Rally. Sarà questo fine settimana, al celebre Rally della Marca, in provincia di Treviso, competizione che lo scorso anno il driver biellese segno nella casella “vittorie” e come tassello di slancio per andare a vincere il titolo.

Con questi beneaguranti presupposti e dopo anche aver debuttato nella stagione in una gara-test al Rally del Ciocco di due settimane fa con al fianco il fido Mauro Turati e per la prima volta al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing, il portacolori della Scuderia New Driver’s Racing parte dunque tra i favoriti al titolo, di certo un compito che sulla carta si presenta ricco di insidie, con una altissima qualità di pretendenti alla vittoria finale.

Nel contesto del rally al Ciocco, Pinzano e Turati non hanno potuto svolgere al meglio il lavoro di affinamento con la vettura, date le proibitive condizioni meteorologiche, ma dalla trasferta in lucchesia hanno comunque tratto il massimo possibile. Al rally “della Marca” ci sarà dunque da guardare su due fronti, quello del trovare velocemente il miglior dialogo con la vettura boema e quello di entrare subito in clima-campionato duellando con avversari di rango.

Questo il commento di Pinzano: “Finalmente ci siamo. Dopo un periodo di pre-campionato in cui giorno per giorno si è atteso di sapere quali potessero essere i nostri avversari, da questo fine settimana si passa ai fatti. Lo scorso anno la gara del Marca ci dette ampia soddisfazione, fu la molla per portarci poi a vincere il titolo, per quest’anno, con la novità della vettura che devo ovviamente conoscere non mi sento di fare pronostici, visti anche gli avversari annunciati, tutti di alto livello. Cercheremo di partire con la marcia giusta, la serie sarà lunga e con gare tutte molto selettive, importante dunque avviare bene”.

La stagione di Pinzano e Turati proseguirà poi nei rallies “Salento” (23-24 maggio a coefficiente 1,5), “Lanterna” (15 giugno-girone B), “Valli Ossolane” (19/20 luglio-girone B), Rally “Piancavallo” (30/31 agosto-girone A) e “1000 Miglia” (18/20 settembre a coefficiente 1,5). Così facendo si avranno due partecipazioni per ognuno dei due gironi e due a coefficiente maggiorato, per poi decidere la strategia da adottare ed arrivare all’ultimo appuntamento di Como pronti alla sfida che potrà valere una stagione.Tra Montebelluna e Valdobbiadene, provincia di Treviso, l’attesa sta per finire. I territori della Marca sono pronti ad accogliere questa gara dal passato celebre, giunta alla 41^ edizione.

Quest’anno Montebelluna sarà sede di partenza e arrivo, mentre Valdobbiadene sarà protagonista con la prova del Monte Cesen, ma anche con l’assistenza, il riordino attorno a via Caduti di Nassiriya e le verifiche tecniche in Piazza Marconi. Sono in totale 90,930 i chilometri di prove speciali: la prima, venerdì 4 aprile in serata, porterà gli equipaggi nell’ex base missilistica di Peseggia (2,550 km), mentre sabato si disputerà il celebre trittico con le prove di Monte Cesen (21,530 km), Monte Tomba (10,120 km) e Mostaccin (7,480 km).