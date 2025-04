Biella 4 Racing, cinque podi di raggruppamento al Valli Biellesi FOTO

È stato un “Valli Biellesi” ricco di riconoscimenti quello andato in scena sabato 29 marzo, una dodicesima edizione che nella prova di regolarità turistica ha riservato cinque podi di raggruppamento per i portacolori B4R, oltre alla terza posizione finale fra le Scuderie al via. A tutto ciò si aggiungono ottimi piazzamenti in classifica assoluta, a coronamento di una giornata da ricordare.

Il primo esponente Biella 4 Racing a comparire in classifica generale è il navigatore Roberto Tosi, che divideva l’abitacolo della Lancia Fulvia Coupé-A.P.V. Classic con Maurizio Crapa, giunto nono assoluto e secondo di sesto raggruppamento. “La prima gara dell’anno crea sempre un po’ di tensione”, racconta Roberto Tosi, “quest’anno avevamo anche una novità, con nuova strumentazione, della quale avevamo un po’ di timore. L’esito di una gara è sempre il risultato di tantissime variabili: concentrazione, serenità, sicurezza, consapevolezza, ma c’è anche una parte fondamentale, il fattore C…, che racchiude un sacco di cose, per esempio che la macchina non si rompa o sperare di non bucare, che sono cose banali, ma per auto che hanno cinquant’anni e più… ne abbiamo visti parecchi fermi a bordo strada! Tanta solidarietà a loro. Bellissimo il percorso, strade meravigliose, prove lunghe che non ti permettevano di sbagliare percorso, d’altronde la gara è anche questa. Un buonissimo piazzamento nella generale, nel raggruppamento e anche nella power stage. Ottimi risultati di miglioramento anche degli amici con i quali ci siamo trovati per allenamenti e condivisioni. Grazie a tutti bella Gente! E soprattutto bravo Mauri!”.

“Questa volta ci siamo preparati con diverse sessioni di allenamento, visto anche l’utilizzo della nuova strumentazione”, gli fa eco Maurizio Crapa, “con l’esito della gara che è stato decisamente positivo con un buon piazzamento. Alla fine siamo più che convinti che un costante allenamento e un affinamento fra noi due sta dando i suoi frutti. Complimenti anche al percorso, impegnativo in modo giusto, vario ed estremamente piacevole”. Undicesimi e primi del neonato decimo raggruppamento terminano Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, a bordo della Fiat Barchetta. “Un risultato ottimo che va oltre le nostre aspettative”, commenta Paolo Miglietti, “speriamo di poterci ripetere e che non sia arrivato solo per fortuna. Abbiamo affrontato un percorso lungo e veramente impegnativo, un po’ troppo breve la pausa pranzo, ripartiti con il boccone in bocca ancora da deglutire. Ora vedremo cosa ci riserverà la prossima gara del Challenge, pronti a dare del nostro meglio”. Diciottesimi, quinti di settimo raggruppamento, Andrea Florio e Andrea Rosso, di scena sulla Ford Fiesta MKI.

“Non poteva andare meglio”, esordisce Andrea Florio, “ci siamo proprio divertiti e non abbiamo commesso errori, migliorandoci ad ogni prova. Un grazie ad Andrea che mi ha sopportato tutto il giorno in macchina, a tutti gli amici del B4R corsi a fare il tifo, ed un bravo a tutti i nostri equipaggi per i risultati raggiunti”. Ventiseiesimi e primi di nono raggruppamento terminano Roberto Voltarel e Anna Gobetti, sulla consueta Toyota Celica. “Una bella gara, impegnativa, con percorsi nuovi e mai banali”, ci riporta Anna Gobetti, “con alla fine una bella lotta per il nostro raggruppamento dove abbiamo primeggiato per poche penalità, ma ce l’abbiamo fatta. Soddisfatti, ora si punterà a ripeterci alla prossima Occhieppo-Graglia”. Posizione numero trenta, ottavi di settimo raggruppamento, Massimo Ozino e Nicolas Raniero sulla Autobianchi A112 Abarth.

“Bel giro questo Valli Biellesi”, commenta Massimo Ozino, “strade belle ed impegnative con un’ottima Organizzazione. Ci siamo divertiti, provando delle novità di tenuta tempi, serve ancora un attimo di affinamento, ma siamo sicuri di essere sulla strada giusta. Come da nostra tradizione grande festa all’arrivo fra i B4R con fotografie e prosecco che la facevano da padroni. Top!”. Fra le vetture moderne concludono in seconda posizione Paolo Canova e Silvia Gandini, sulla Subaru Impreza WRX. “Prima gara del Challenge 2025 e primo podio, siamo soddisfatti della seconda posizione fra le moderne”, racconta Paolo Canova, “una giornata molto impegnativa ma su strade belle. Ora attendiamo l’Occhieppo-Graglia per far punti importanti e tentare di migliorare la classifica. Un grazie alla mia naviga Silvia e a tutti i componenti Biella 4 Racing”.

Terza piazza “moderna” per Massimo e Michael Destefanis, al via sulla loro Porsche Carrera 4. “Gara molto impegnativa”, esordisce Massimo Destefanis, “ma essendo di Campionato Italiano è giusto che sia così. Siamo soddisfatti per quanto fatto, dopo la pausa invernale riprendere il ritmo non era così scontato ma ci siamo riusciti, migliorando lungo la giornata. Con la nostra vettura affrontare i pressostati non è mai semplice, ma noi ci divertiamo e questo è ciò che conta!”.