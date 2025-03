Valli Biellesi, vittoria per Gulotta e Messina

Sono Francesco Gulotta e Paolino Messina su Fiat 600 della Franciacorta Motori i vincitori della 12^ edizione del Valli Biellesi - Memorial Umberto Drago, terza prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche svoltosi a Biella venerdì e sabato della scorsa settimana.

L’equipaggio siciliano guidato dal campione in carica Under 30 Gulotta ha giocato le sue carte lottando costantemente con i bresciani Andrea Belometti e Christian Ricca (Fiat 508 Spider Sport) e Mario Passanante (Autobianchi A112 Abarth) con la giovanissima Elisa Buccioni, che al termine dell’impegnativo percorso hanno concluso nell’ordine.

Ai piedi del podio il giovane Andrea Paradisi che assieme a Marco Varosio su Fiat 850 Sport svetta nella “under 30” precedendo Sergio e Romano Bacci anch’essi su A112 Abarth. Con una buona prestazione che gli vale il sesto posto nella generale. Francesco Commare rientra nel “giro” delle gare al volante dell’A112 Elegant condivisa con Alessandro Pirello, precedendo di un’inezia la Porsche 356 di Massimo Bisi e Paolo Ciscato. Ottava posizione per i locali Andrea Bagatello e Vittorio Rotella su Fiat 1100/103, a cui fase seguito un’altra accoppiata di A112: una Elegant per Flavio Renna e Paolo Abalsamo, noni, e l’Abarth di Mauro Todeschini e Fiorenza Boggio che completano la top-ten. Tra le dame, primato per “Nausicaa” e Uberta Moretti, su MG B Roadster che hanno avuto la meglio nei confronti delle compagne di scuderia Gabriella Scarioni con Ornella Pietropaolo su Austin Mini HLE, Tra le scuderie, successo per la Franciacorta Motori.

Tra le moderne, l'acuto è dei coniugi Fabio Vergamini ed Annamaria Fabrizi su Ferrari 488 GTB, capaci di marcare un solco rispetto agli avversari Paolo Romano e Sabrina Caruso su BMW Z4. Dei sessantadue equipaggi partiti da Piazza Martiri della Libertà a Biella, sono stati cinquantatré quelli contati al traguardo di Cossato. E proprio la seconda città per numero di abitanti della provincia di Biella ha recitato un ruolo da protagonista ospitando il “Cossato Motor Village” iniziativa che ha permesso ad un pubblico numeroso e appassionato di immergersi in un pomeriggio dedicato alle auto e all’automobilismo storico.

Lungo Via Mazzini chiusa al traffico, era infatti esposta una rassegna di prestigiose vetture da competizione della collezione Miniggio, oltre alla mostra Rally Lana Since 1973, e ad attrarre un grande numero di spettatori è stato il passaggio della “Power Stage” nel centro della città, sotto gli occhi di un soddisfatto sindaco Enrico Moggio che ha visto premiata la disponibilità a portare le auto da competizione, e del passato, in un luogo dove mancavano da troppo tempo; iniziativa sposata in toto anche dall’azienda Drago Lanificio in Biella, main sponsor della manifestazione il cui vincitore assoluto è stato, appunto, gratificato dalla conquista del Memorial Umberto Drago.

Abbinata alla gara “classica” si è disputata, con cinquantotto equipaggi partiti, la versione “turistica”, primo dei tre appuntamenti del “Challenge AC Biella. A vincerla per la quinta volta sono stati Cosimo Gennari e Giovanna Ferrari su Fiat 128 che si sono anche aggiudicati il Trofeo Bielettrica messo in palio per la “Power Stage”; in posizione d’onore Lugi e Filippo Vigna su Porsche 911 e, a completare il podio assoluto, sono stati i giovanissimi – quarant’anni in due – Marco Mosca e Pietro Valz Cominet su una Fiat 600 che di anni ne ha ben sessanta.

La cerimonia delle premiazioni ospitata dall’accogliente Teatro Comunale a Cossato, ha chiuso una riuscita dodicesima edizione del Valli Biellesi ben orchestrata dalla macchina organizzativa di Veglio 4x4 e col patrocinio dell’Automobile Club Biella.