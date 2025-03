Cossato, grande spettacolo tra le vie cittadine con il campionato regolarità auto storiche FOTO e VIDEO

Partita questa mattina, la terza prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche ha preso il via dopo le verifiche tecniche svoltesi ieri, portando 121 equipaggi a sfidarsi lungo un affascinante percorso interamente disegnato nel Biellese.

Il momento clou della competizione si è avuto nel pomeriggio a Cossato, dove via Mazzini è diventata il teatro della spettacolare “Power Stage Classic”. Tra due ali di folla, gli equipaggi hanno dato il massimo per conquistare il Trofeo Città di Cossato nella categoria “classica”, mentre il più preciso della turistica ha sollevato il trofeo BIelettrica.

Dopo l’arrivo, le vetture sono state parcheggiate e gli equipaggi hanno potuto rilassarsi con un buffet in attesa della cerimonia di premiazione, che si svolgerà alle 18.30. Grande successo ha riscosso anche il “Cossato Motor Village”, la grande novità di questa edizione, resa possibile grazie alla collaborazione tra il comune e gli organizzatori. A partire dalle 14, il pubblico ha potuto accedere all’area espositiva per conoscere la storia del Rally della Lana attraverso il percorso “Rally Lana since 1973”, ammirare le straordinarie vetture della collezione privata Miniggio e osservare da vicino modelli di auto storiche e moderne in esposizione.

Tra poco avrà inizio la cerimonia delle premiazioni, e con un futuro aggiornamento saranno rese note anche le classifiche ufficiali della gara, che sanciranno i vincitori assoluti e delle diverse categorie.