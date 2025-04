La scomparsa di Giampiero Rossetti FOTO

Questo Comunicato Stampa, dedicato ai risultati delle gare dello scorso fine settimana, avrebbe dovuto essere pubblicato ieri. L’ho “fermato” per inserire questo ricordo, perché ieri sera è mancato l’amico Giampiero Rossetti. Era uno di noi, ed era in Biella Corse da sempre.

Giampiero era stato per tanti anni sempre presente nel mondo delle gare, con la moglie Luisella al suo fianco, impegnato nella sua attività di radioamatore. Era infatti il Presidente di ARI Biella e la sua sigla, IK1QFL, era conosciuta da tutti.

Era anche un Alpino, e pure in quel caso era sempre presente. Partecipava agli eventi ANA con il Gruppo di Ponderano, di cui da tanto tempo portava il gagliardetto. Avrebbe voluto restare operativo fino alla sfilata di Biella di inizio maggio… l’ha mancata per un soffio “ma il suo cappello”, ha detto la figlia Valeria, “sarà comunque presente!”.

Disponibile, operativo e con tanta voglia di fare, Giampiero faceva parte di Biella Corse da sempre, fin dai tempi mitici … e non mancava mai di intervenire, ora che la sua salute era diventata precaria, anche solo nelle chat della Scuderia, per salutare e augurare “in bocca al lupo” a chi era impegnato in gara nel fine settimana.

“Era un amico, un amico di vecchia data” ha commentato il Presidente di Biella Corse, Alby Negri. “Sempre presente agli appuntamenti della Scuderia, è rimasto nel giro anche quando ha smesso di seguire le gare come radioamatore. Era un vero appassionato e ci mancherà davvero tanto!”.

Massimo Gioggia, per Biella Corse e Alea Eventi – Biella, 3 aprile 2025

Rally Prealpi Orobiche

Quasi tutti al traguardo i navigatori Biella Corse che hanno gareggiato, a fianco di piloti di altra scuderia, al 39° Rally Prealpi Orobiche, che si è corso questo fine settimana a Bergamo.

Il miglior risultato è stato ottenuto dalla giovane Francesca Belli, che ha corso in coppia con il pilota Alan Ronchi su di una Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5 Rally2). Hanno terminato la gara quindicesimi di classe e di gruppo e al 16° posto assoluto.

Carlotta Romano, invece, al via con Marco Moreschi su di una Renault Clio S1600 (gruppo RC3N, classe S1600), ha concluso la gara quarta di classe, quinta di gruppo e al 48° posto assoluto.

A seguire, Harshana Ratnayake, che il rally l'ha fatto con il pilota Fabio Vitali su di una Peugeot 208 Rally (gruppo RC4N, classe Rally4) ha terminato diciassettesimo di classe e di gruppo e al 55° posto della classifica assoluta.

Il biellese Enrico Gatto, invece, che ha affiancato il pilota Piero Lorenzo Scolari su di una Peugeot 208 Rally (gruppo RC4N, classe Rally4) ha chiuso tredicesimo di classe, ventunesimo di gruppo e al 62° posto assoluto.

Poi, Thomas Trombetta, che era in gara con Omar Marangoni su di una Peugeot 208 Rally (gruppo RC4N, classe Rally4) ha chiuso ventesimo di classe, quarantaquattresimo di gruppo e al 105° posto della classifica assoluta.

Al traguardo finale è giunto anche Gabriele Meloni, al via con Marco Vicardi su di una Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2). Si sono piazzati all'11° posto di classe, 29° di gruppo e 112° assoluto.

Niente da fare, invece, per Hervé Navillod, che avrebbe dovuto gareggiare con Daniel Gualdi su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). Non hanno nemmeno preso il via.

Rally Il Grappolo Storico

Tutti al traguardo i navigatori e l'equipaggio Biella Corse che hanno gareggiato, nel fine settimana, al 5° Rally Il Grappolo Storico, di San Damiano d'Asti.

Il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Pieri, in gara con Paolo Pastrone su di una BMW M3 (raggruppamento 4, gruppo A, periodo J2, classe oltre 2000). Hanno chiuso secondi di classe, sesti di gruppo e al settimo posto assoluto.

Veronica Gaioni invece, che era a fianco del canavesano Claudio Ferron sulla sua Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, gruppo 2, periodo I, classe fino 2000), ha terminato la gara seconda di classe, quattordicesima di gruppo e al 43° posto assoluto.

L'equipaggio era invece composto da David De Faveri e Marco Blotto che, con la loro Peugeot 205 Rally (raggruppamento 5, classe 1), hanno ottimamente gareggiato nella prova di "regolarità a media 60". Hanno chiuso primi di divisione, terzi di raggruppamento e quinti nella classifica assoluta della gara.

Trofeo Valli Biellesi

Infine i due equipaggi Biella Corse che hanno gareggiato al 12° Trofeo Valli Biellesi, terza prova del CIREAS ACI Sport (Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche).

Paolo Tonanzi e Manlio Rubiola, al via con una Opel Kadett GT/E del 1978 (gruppo 7) hanno chiuso secondi di raggruppamento e tredicesimi assoluti.