Una Befana da ricordare: una giornata di magia e allegria per tutta la famiglia FOTO

Il giorno dell'Epifania si è trasformato in una vera festa per la nostra comunità, con l’ormai tradizionale festa della Befana, che ha regalato sorrisi, stupore e divertimento a grandi e piccini. L’evento, organizzato nella piazza San Cassiano e nel salone dell’Oratorio, ha visto la partecipazione di circa 300 persone, un successo che testimonia l’importanza di momenti di aggregazione come questo.

Anche se il tempo è stato inclemente le attività son state spostate all’interno e fin dal primo pomeriggio, l’atmosfera era carica di entusiasmo. I bambini, accompagnati dalle loro famiglie, hanno atteso con trepidazione l’arrivo della simpatica vecchina, facendo merenda grazie ai dolci di Pasticceria Brusa con tè e vin brulè per i piu’ grandi cucinati dalle sapienti mani delle volontarie.

Ma le sorprese non sono finite qui: il talentuoso mago giocoliere Mr Richard ha catturato l’attenzione del pubblico con uno spettacolo mozzafiato di abilità, magia e risate. Grandi applausi hanno accompagnato le sue esibizioni, che hanno lasciato a bocca aperta adulti e bambini.

La Befana, con il suo sacco pieno di dolci e carbone, si è calata dall’alto regalando uno spettacolo emozionante che ha incantato tutti i presenti.

La Discesa della Befana non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per celebrare lo spirito di comunità che rende unico il nostro territorio.

Questo evento, reso possibile grazie al lavoro di volontari della Proloco Biella e Valle Oropa , dell’ Ente Manifestazioni Biella Riva e degli animatori dell’Oratorio San Cassiano con la collaborazione dei volontari AIB Biella Orso, ed un ringraziamento particolare va alla Zoo Family, ai ragazzi di Edilizia Acrobatica ed a Nuova Assauto

Christian Clarizio e Paolo Robazza “ Pur con una giornata di intenso freddo e pioggia il nostro tradizionale evento ha avuto un buon successo, siamo fortemente dispiaciuti che la Città di Biella non abbia saputo coordinare il nostro evento e l’evento che si è tenuto in Piazza Duomo al mattino, ritenendo di fare due eventi uguali a pochi metri di distanza senza mettere in contatto gli organizzatori. Parliamo da anni di collaborazione, ci sembra che chi debba coordinare abbia fatto sentire in maniera efficace la sua assenza piu’ che la sua presenza”