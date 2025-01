Biella, la pioggia non rovina l'Epifania: in Riva la discesa dal campanile di Befana e Spider Man FOTO e VIDEO

Biella, la pioggia non rovina l'Epifania: in Riva la discesa dal campanile di Befana e Spider Man (servizio di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

La pioggia e le temperature rigide di queste ore non hanno spento l'entusiasmo delle tante famiglie che, nel pomeriggio di oggi, 6 gennaio, si sono date appuntamento nel quartiere Riva di Biella per la tradizionale discesa della Befana dal campanile della chiesa di San Cassiano.

Stavolta, insieme a lei, era presente anche Spider Man, uno dei supereroi più amati di sempre dai più piccoli. Emozionante, come sempre, il momento della calata a terra così come il ricco programma di eventi, di scena in piazza San Giovanni Bosco, come lo spettacolo di giocoleria e la gustosa merenda, realizzati dalla Pro Loco di Biella Valle Oropa, assieme all'Ente Manifestazioni Biella Riva, con il supporto dell'AIB.