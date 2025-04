“È tornata la primavera… con tanta fantasia!” Appuntamento per i più piccoli alla Biblioteca di Pollone.

Un’occasione speciale per dare il benvenuto alla bella stagione: sabato 12 aprile 2025, dalle ore 10 alle 11, la Biblioteca Benedetto Croce di Pollone apre le sue porte ai più piccoli con l’iniziativa "È tornata primavera con tanta fantasia".

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Pagine in Viaggio” e si inserisce nel progetto Nati per Leggere, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’invito è rivolto ai bambini fino ai 7 anni e promette un’ora ricca di racconti, fiabe e laboratori creativi, per un’esperienza frizzante e divertente a tema primaverile.

Un’occasione per stimolare la fantasia, l’ascolto e la creatività dei più piccoli, in un ambiente accogliente e colorato.

“Venite numerosi a festeggiare la primavera con noi!”