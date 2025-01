Biella Riva celebra l'Epifania con dolciumi, giochi e sorprese

La Befana torna a Biella e lunedì 6 gennaio intraprenderà la tradizionale discesa dal campanile del quartiere Riva. La Pro Loco di Biella Valle Oropa organizza, con la collaborazione dell’Ente Manifestazioni Biella Riva e il supporto di AIB Biella, un evento per grandi e piccini ricco di appuntamenti.

In piazza San Giovanni Bosco, a partire dalle ore 15.00, i più piccoli potranno divertirsi con la Zoo Family, donare giocattoli alla Banca del Giocattolo e cavalcare i pony grazie al CEM di Mottalciata. Alle ore 16.00, un emozionante spettacolo di giocoleria. Al termine dello spettacolo ed in attesa della Befana una gustosa merenda per ricaricare le energie tra una risata e l’altra.

La manifestazione terminerà al culmine della discesa di Spider Man dal campanile, seguito dalla Befana.