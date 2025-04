Cavaglià, proseguono i lavori per la nuova rotatoria: senso unico alternato sulla SP 143 fino al 19 aprile

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale 143 Vercellese e via Abate Bertone, nel Comune di Cavaglià. La Provincia di Biella ha emanato l’ordinanza n. 52 del 4 aprile 2025 con cui proroga fino al 19 aprile le limitazioni al traffico già in vigore da alcune settimane.

Nel dettaglio, da martedì 8 aprile fino a sabato 19 aprile, nella fascia oraria 7:30 - 18:00, esclusi i giorni festivi, sarà attivo un senso unico alternato regolato da movieri o semaforo, in corrispondenza del chilometro 10+550 della SP 143.

L’ordinanza si è resa necessaria per permettere il completamento delle opere in corso, che mirano a migliorare la viabilità e la sicurezza dell’intersezione. La rotatoria, una volta ultimata, dovrebbe snellire il traffico in un punto strategico per la mobilità locale.