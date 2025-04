Servizi per l'infanzia, a Candelo il Comune si confronta con i cittadini

L’amministrazione comunale di Candelo ha avviato una nuova fase di ascolto dedicata alle famiglie con bambini piccoli, con l’obiettivo di rilevare bisogni, desideri e aspettative legate ai servizi per l’infanzia.

Nei prossimi giorni, tutte le famiglie residenti a Candelo riceveranno a casa un questionario. Si tratta di uno strumento semplice ma fondamentale, pensato per orientare in modo consapevole le scelte future dell’amministrazione. Particolare attenzione è rivolta all’eventuale attivazione di nuovi servizi educativi e di cura presso l’immobile comunale di Via IV Novembre, in linea con quanto previsto dalla Legge Regionale 30/2023. Tra le ipotesi in valutazione: lo spazio gioco per bambini, il centro per bambini e famiglie e il nido in famiglia. Servizi flessibili e inclusivi, nati per promuovere la socializzazione, sostenere la crescita dei più piccoli e offrire un supporto concreto alla genitorialità.

Il commento di Selena Minuzzo, assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco di Candelo: "Crediamo profondamente in un’amministrazione che parte dall’ascolto e dal confronto. Ogni servizio, per essere efficace e davvero utile, deve nascere da un bisogno reale, espresso dalle famiglie che vivono il nostro territorio. Questo questionario non è solo un’indagine: è un patto di fiducia, un modo per costruire insieme un futuro più attento, accogliente e a misura di bambino. Ringrazio tutte le famiglie che vorranno partecipare: il loro contributo è prezioso e indispensabile per fare scelte che migliorino la qualità della vita di tutta la comunità”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio comunale preposto o scrivere all’indirizzo email del Comune.