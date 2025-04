Mongrando ricorda i Caduti per il 25 Aprile: “Momento che unisce generazioni diverse nel segno della democrazia” (foto dalla Insieme per Mongrando Michele Teagno Sindaco)

Memoria e ricordo dei Caduti anche a Mongrando per la celebrazione del 25 Aprile. Presenti il sindaco Michele Teagno, unitamente all'amministrazione comunale, e il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo che hanno reso omaggio a chi ha lottato per conquistare la libertà.

“A Mongrando, come in tutta Italia, il 25 aprile è un momento di memoria e riconoscenza, che unisce generazioni diverse nel segno della democrazia – spiegano dal Comune - Un ringraziamento agli Alpini di Mongrando, all'Arma dei Carabinieri, alla Protezione Civile di Mongrando e alla popolazione per la presenza”.

Alla cerimonia ha preso parte anche la Società Filarmonica Aps di Occhieppo Inferiore, che ha accompagnato con con la musica questo momento solenne.