Attraversava sulle strisce pedonali a Cavaglià l’87enne che nella giornata di ieri, venerdì 3 gennaio, verso le ore 11.00 è stato urtato da un veicolo. Polizia Locale e Carabinieri di Salussola si sono recati sul posto, in via Mario Cainelli, e a seguito degli accertamenti è stato possibile constatare che l’uomo è stato urtato lievemente, ma tanto da fargli perdere l’equilibrio.

Il 118 è intervenuto in via preventiva, portando l’uomo in ospedale, per effettuare degli accertamenti.