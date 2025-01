A Callabiana non poteva mancare la Befana, il cui arrivo è previsto per la giornata del 6 gennaio. Il ritrovo è in programma alle 15, in frazione Fusero, nella sede invernale della Pro Loco.

Qui, assieme alla Pro Loco di Camandona e alla Banca del Giocattolo di Valle Mosso, la simpatica vecchietta distribuirà gratuitamente le calze ai bambini.