Quaregna Cerreto, scontro tra auto, conducenti in ospedale FOTO

Quaregna Cerreto, scontro tra auto, conducenti in ospedale

Aggiornamento delle 15,15

Gli occupanti dei mezzi sono stati medicati sul luogo dell'incidente e poi trasportati in ospedale per accertamenti dagli Operatori del 118, uno dei due sembra per leggere escoriazioni, mentre la donna era sotto shock.

I vigili del Fuoco hanno invece provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e la zona interessata.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco.

I Fatti

Brutto incidente nella mattinata di oggi 24 dicembre a Quaregna Cerreto, lungo via Quintino Sella.

In seguito a uno scontro tra due auto una di queste si è capovolta. Il sinistro è accaduto da poco e in questo momento sul posto si stanno recando i Vigili del Fuoco e ci sono i Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi del caso.

Non sono note le condizioni di salute degli occupanti dei mezzi.

Seguiranno aggiornamenti.