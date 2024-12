Al buio in bici senza luci, un lettore "L'ho evitato quasi per miracolo"

"Ormai era buio, le luci lungo il ponte della tangenziale erano quasi tutte spente e quasi per miracolo ho visto un uomo in bicicletta perchè non aveva luci nè davanti nè dietro, mi sono quasi spaventato perchè l'ho evitato all'ultimo. Ma se arrivava qualcuno che andava veloce avrebbe potuto capitare il peggio".

E' la testimonianza di un nostro lettore che qualche sera fa si è trovato davanti un uomo in bici senza luci. In questo momento in cui si parla anche tanto di codice della strada e delle nuove norme forse varrebbe la pena che anche chi va in bici si attrezzi in modo da evitare il peggio.