Biella, vie al buio. Le precisazioni di Enel: “Analizzate cause con l'amministrazione”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In riferimento ai diversi articoli comparsi sulla stampa relativi ai guasti all’illuminazione pubblica di Biella Enel spiega che, nell’ultimo periodo la risposta alle segnalazioni di guasto non è effettivamente stata in linea con i normali standard manutentivi dell’Azienda.

Tuttavia, è bene precisare che Enel in città gestisce circa 5000 punti luce, mentre oltre 3000 sono in carico ad altri fornitori. Nel dettaglio, corso Guido Alberto Rivetti, Viale Matteotti, Via Salvo d’Acquisto e Via Felice Piacenza non sono in carico all’Azienda. Per quanto riguarda la zona della stazione, dell’ospedale e intorno a piazza San Paolo, i disservizi sono stati ripristinati.

Durante un recente incontro con l’amministrazione, sono state analizzate le cause che hanno condotto ai ritardi d’intervento e, nei giorni successivi, il personale Enel ha condiviso con il comune una situazione puntuale dei guasti aggiornata. Ad oggi nel sistema YoUrban non sono presenti segnalazioni di intere vie senza servizio”.