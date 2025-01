Problemi illuminazione pubblica a Biella, scattano le penali

Nella giornata di oggi 9 gennaio l' Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini ha convocato i vertici Enel ed in particolare il Responsabile Area Manager Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, il Responsabile di zona Piemonte Nord, il Commerciale di Zona e un rappresentante Affari Istituzionali Enel al fine di avere piena contezza delle difficoltà di gestione e conduzione del servizio di cui trattasi per affrontare le problematiche di gestione del servizio in particolare nell'ultimo periodo ma non solo. E a termine dell'incontro "E' stato riconosciuto dal gruppo Enel che esiste effettivamente un sistematico ritardo nelle manutenzioni sia programmate che a guasto che i medesimi si sono impegnati di recuperare in tempi contingentati", scrive in una nota il Comune di Biella. "La piattaforma deve essere implementata delle informazioni che consentono agli uffici la corretta informazione, ovvero. tempi di sopralluogo; cause del guasto; tempi di intervento; conclusione dell’intervento con dettaglio di ciò che è stato fatto e viene richiesto che la ditta esecutrice, a conclusione dell’intervento, esegua le prove di funzionamento dell’impianto, per evitare le segnalazioni successive da parte del cittadino".

"Nonostante l’impegno di Enel di implementare entro giorni 7 le informazioni succitate sulla piattaforma - si legge ancora nella nota - si rende comunque necessario avviare il procedimento di applicazione delle penali, in riferimento almeno ai guasti di maggior tempistica di risoluzione - alcuni ancora in sospeso – che gli uffici hanno riscontrato sul territorio. In considerazione del costo del canone del servizio (determinato dalla componente energetica oltre quella non energetica di conduzione e manutenzione) viene richiesto che Enel invii trimestralmente report dell’andamento delle quote energia, al fine di predeterminare l’importo del canone da riconoscere e il commerciale Enel X si impegna a fornire una verifica e relativo feed back settimanale dello stato degli interventi a guasto segnalati".

Il servizio è stato consegnato al Comune di Biella il 31/05/2023 con avvio della conduzione al 01/06/2023 e le attività manutentive di sostituzione con avvio dal 01/01/2024. Gli impegni del gestore sono l’integrale sostituzione da ultimarsi al 31/12/2025. I punti luce oggetto di convenzione sono 5.198, di cui 3937 da sostituire. Di questi 1700 sono stati sostituiti, gli altri in programma per l’annualità corrente.