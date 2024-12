In questi giorni sono state diverse le segnalazioni che sono arrivate in redazione in merito a vie completamente al buio. Tra queste via Piave, via Addis Abeba, via Donato, via Torino.

E a questo proposito il Comune fa presente che ha provveduto a sollecitare l’immediato intervento del Gestore, affinché il servizio venga ripristinato al più presto assicurando il funzionamento dei relativi punti luce.