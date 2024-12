Weekend di controlli a Biella e dintorni da parte degli agenti di Polizia per contrastare il fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”, determinate da chi guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Il servizio ha portato al ritiro di una patente di guida, poiché il titolare è stato trovato positivo all'alcol-test. A finire nei guai un giovane, fermato sabato notte in centro città. A seguito degli accertamenti di rito, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.