Biella 4 Racing, il 2025 è alle porte con Cena Sociale e Corsi Prima Licenza/Regularity Rally

Il 2024 volge rapidamente al termine, e in casa Biella 4 Racing è già tempo di pensare all’anno che verrà, con i primi appuntamenti della Cena Sociale e dei Corsi Prima Licenza e Regularity Rally ormai stabiliti nelle loro date di svolgimento e nel loro format.

“Si è svolta giusto due weekend fa l’ultima gara a cui hanno partecipato i nostri portacolori, chiudendo di fatto la stagione 2024”, esordiscono i rappresentanti B4R, “ed ora è già tempo di proiettarci nel 2025, con la nostra tradizionale Cena Sociale annata ’24, e gli altrettanto tradizionali Corsi Prima Licenza, comunemente definito corso naviga, e Regularity Rally, dedicato alla regolarità, due appuntamenti fissi a cui teniamo in particolar modo e a cui dedichiamo sempre molta cura ed attenzione”.

Andiamo con ordine, Cena Sociale annata ‘24. “La Cena Sociale che chiuderà definitivamente l’annata agonistica 2024, si svolgerà sabato 18 gennaio 2025 presso il ristorante Da Enrico a Zimone, a partire dalle ore 20.00. In essa, come sempre, oltre al buon cibo ed al buon vino, non mancheranno i doverosi premi e riconoscimenti a tutti coloro che, con le loro gesta sportive, o con il loro prezioso e fondamentale contributo, hanno reso possibile tutto quanto di bello è stato creato in questo anno. Andremo a premiare Piloti, Navigatori, ma anche Soci e Collaboratori, un doveroso grazie a chi vuole far parte di questa nostra piccola ma grande realtà”.

Una cena aperta a tutti. “Certamente, la nostra Cena Sociale è aperta ai nostri Soci, ai Sostenitori, ma anche ad Amici e Simpatizzanti, come si dice, più si è e meglio è, per festeggiare tutti assieme e condividere aneddoti e racconti, di un per noi ricco 2024”. Da lì a breve partirà il Corso Prima Licenza ed a seguire quello Regularity Rally. “Proprio così”, continuano gli esponenti della Scuderia Laniera, “i Corsi sono per noi fondamentali ed imprescindibili, ricordiamo che nel nostro primo anno, l’ormai lontano 2017, debuttammo come Scuderia proprio con uno Corso, che ottenne il tutto esaurito, con più di 20 iscritti, numeri che mantenemmo fino al periodo covid. Successivamente le partecipazioni si sono un po’ abbassate, ma ora vi è anche abbondanza di questo genere di attività. Per quanto riguarda il nostro 6° Corso Prima Licenza, fondamentale per ottenere l’attestato valido allo stacco della prima licenza rallystica appunto, le date scelte sono quelle di martedì 21 gennaio, giovedì 23 gennaio, e giovedì 6 febbraio 2025, tre serate dove si andrà a raccontare e spiegare tutto quello che c’è da sapere per potersi trovare pronti al debutto. A seguire, in data da definire, vi sarà il 6° Corso Regularity Rally, dedicato alla regolarità a media e più in generale alla regolarità, discipline a noi sempre care e che richiamano sempre più maggiori interpreti, come dimostra il trittico di gare promosso da Aci Biella. In entrambi i casi gli istruttori sono di alto profilo e collaborano con noi da molti anni, ma su questo andremo a svelarlo più avanti. Per entrambi i Corsi il materiale necessario sarà fornito dalla Scuderia, e si terranno presso il locale Lorien Pub di Biella, sede del nostro consueto ritrovo settimanale del giovedì sera. A chiusura vi sarà l’immancabile prova pratica, dove i partecipanti potranno mettere in atto quanto appreso e testare con mano gli insegnamenti ricevuti”.

Per le partecipazioni ed i costi come bisogna comportarsi? “Sia per quanto riguarda la Cena, sia per quanto riguarda i Corsi, fin da ora si possono trovare info a riguardo sulle nostre pagine social, Biella 4 Racing ASD, per quanto concerne Facebook, e biella4racing, per quanto riguarda Instagram, o si possono richiedere alla mail di Scuderia biella4racing@hotmail.com, oppure contattando i numeri di cellulare 3396842764 Andrea F. - 3489543998 Andrea R. - 3470077507 Luca. La conferma della partecipazione è obbligatoria, così da poter organizzare il tutto al meglio”.