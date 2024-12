Biella 4 Racing, podio di classe con Colongo-Barbera al 4° Pavia Rally Circuit

Ultimi impegni stagionali per la Scuderia Biella 4 Racing e ultime belle prestazioni per i suoi portacolori impegnati in gara alla 4^ edizione del Pavia Rally Circuit, tradizionale kermesse di fine anno presso il circuito permanente di Castelletto di Branduzzo.

Sono Luca Colongo e Roberto Barbera a portare a casa il trofeo dei terzi classificati in classe RC5N/N3, a bordo della loro Renault Clio Williams curata da Db-Killer Garage, terminando inoltre in novantacinquesima posizione assoluta. “È andato tutto per il meglio”, esordisce Luca Colongo, “tornare al volante dopo due anni di fermo non era semplice, ma fin dalle due prove del sabato sera i tempi non erano male. Dopo il ritiro di chi ci seguiva in classifica di classe la domenica mattina, abbiamo solo amministrato e badato ad arrivare, alzando i tempi ed evitando ogni possibile rischio, concludendo terzi, una bella soddisfazione. Un grazie a Roberto per avermi ottimamente navigato, ai ragazzi dell’assistenza, impeccabili, alla mia famiglia che mi segue sempre sul campo gara, a tutti gli amici che si son interessati a questo rally, ed alla B4R. Ora vedremo dove potremo gareggiare con la nostra Clio il prossimo anno, da qualche parte ci rivedremo”.

Terminano sessantatreesimi assoluti e settimi di classe RC5N/Rally5 a bordo della Renault Clio curata da Rebutti Service R.T., Roberto Rossetta e Francesca Delucchi, autori di una gara in crescendo sul nuovo mezzo che guidavano per la prima volta. “Castelletto, gara finale della nostra stagione 2024” ci racconta Roberto Rossetta, “una gara per me inedita, come buona parte di quanto fatto in questo 2024 motoristico, non avendo mai guidato in pista e non avendo mai guidato la Clio Rally5, di cui però mi sono innamorato durante i test. Una vera macchina da corsa, di cui non sono riuscito sicuramente a sfruttare tutto il potenziale, ma ci siamo divertiti da matti, facendo chilometri e prendendo sempre più confidenza, togliendoci anche la soddisfazione di battere piloti più esperti. Non posso che ringraziare per questa gara e per tutta la stagione i miei sponsor, la Biella 4 Racing, Francesca che ha condiviso con me le due apparizioni con le moderne, dimostrandosi sempre più affidabile e sicura di sé, Rebutti Service Rally Team che ci ha fornito un mezzo impeccabile, Vale che mi supporta e sopporta tutto l’anno, il gruppo di amici della collina sempre presente, e tutti quelli che nell’arco di questa stagione ci hanno dato un consiglio o un suggerimento per fare meglio, e in particolare Silvia e Daniele, sempre disponibili dall’alto della loro esperienza a farci migliorare e progredire”.