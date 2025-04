80 anni di Libertà, Incontro con Silvia Delzoppo

La Biblioteca Civica Livio Pozzo, in collaborazione con il Comune di Candelo, nell’ambito delle iniziative legate all’ottantesimo anniversario della Liberazione, sabato 12 aprile, alle ore 17.00, presso il Centro Culturale Le ROSMINIANE, presenta la figura di Alba Spina, attraverso il racconto della nipote Silvia Delzoppo, autrice di “Alba Spina, una vita per un ideale”.

“Rileggere la vita di Alba Spina vuol dire ripassare una parte di storia e di geografia italiana.

Alba è stata prima di tutto antifascista, poi confinata, quindi partigiana, più tardi consigliere e Assessore comunale, infine responsabile dell’A.N.P.I e dell’A.N.P.P.I.A.

La sua vita si è svolta soprattutto a Biella, con periodi vissuti a Ponza, Torino, Milano, Roma.

Le sue idee di giustizia sociale, uguaglianza, tensione alla libertà, aiuto ai poveri e alle persone anziane o in difficoltà, lotta ai compromessi, impegno per l’emancipazione della donna, avevano trovato piena coincidenza con gli ideali del movimento comunista, allora clandestino, ma che lei conobbe appena sedicenne. La passione politica che lei difese e diffuse segnò da quel momento la sua vita. Fu una donna indipendente e controcorrente in un tempo in cui le donne dovevano stare in casa ad accudire mariti e figli.

Nei confronti di me bimba, adolescente, ragazza aveva delle delicatezze sintomo di una grande sensibilità. Col passare del tempo dimostrò sempre più anche a me la sua forza, la sua energia.

Non si dilungava raccontando la sua storia, le sue vicissitudini. Le trovai raccontate, alla sua morte, leggendo le duecento pagine che aveva scritto. Le prime cento raccontano dell’infanzia, della presa di coscienza dei problemi sociali, dell’iscrizione al partito, dell’impegno, della fuga, del carcere e del confino, fino al suo ritorno a Biella (dal 1911 al 1934). Le altre cento narrano l’arresto a Torino, il carcere, la liberazione, il lavoro per il C.L.N. a Milano (1944-1945).

Mancavano alcuni anni, alcuni periodi di vita; dei personaggi citati non avevo un riscontro oggettivo. Come attuare il suo permesso–invito a scrivere di lei? Il mio lavoro poteva essere una semplice narrazione, o un testo documentato con riferimenti certi a fatti e persone.

Le pagine autobiografiche della persona sono state trasformate nella biografia del personaggio Alba Spina.

Silvia Delzoppo

Alba Spina (1911 – 2001)

Eletta alle prime elezioni amministrative del marzo 1946, Alba Spina fu la prima donna Assessora del Comune di Biella.

Negli anni ’30, impegnata politicamente contro il Fascismo, fu condannata dal Tribunale Speciale e subì, a soli 21 anni, il confino a Ponza.

Rientrata a Biella riuscì, con difficoltà, a tornare al suo lavoro come operaia.

Durante la guerra di Liberazione si impegnò come staffetta partigiana con qualifica di Ispettrice. Nuovamente arrestata, fu incarcerata al Carcere delle Nuove e alla caserma di via Asti a Torino. Liberata per scambio non tornò a Biella ma fu inviata dal CLNAI a Milano, dove visse in prima persona la Liberazione.

Per capire chi fosse e perché preferì scegliere di impegnarsi, piuttosto che essere passiva spettatrice durante la prima metà del ‘900, ripercorreremo la sua vita basandoci sulle pagine autobiografiche che ha lasciato e che sono edite nel libro “Alba Spina, una vita per un ideale”.

Chi è Silvia Delzoppo

Silvia Delzoppo, laureata in Pedagogia, ha insegnato nella scuola dell’Infanzia e Primaria. La sua tesi di laurea, nel 1999, è diventata il suo primo libro con il titolo “La scuola a Biella nel primo Novecento. Vita scolastica ed educazione popolare. L’ispettore Saraz e la rivista La scuola Biellese”. In seguito, nel 2005, ha pubblicato “Alba Spina, una vita per un ideale. Dal confino al carcere, ricordi e memorie”. Del 2019 è il volume “Ce la metterò tutta. Conversazione con Elio Panozzo”.

Pensando ai ragazzi ai quali insegnava ha scritto libri per bambini: “Nonna Luciana e… la Costituzione Italiana” del 2009, rieditato e ampliato nel 2018 e ancora nel 2021; “Nonna Luciana e… l’Unità d’Italia” del 2011 e “Nonno Furio torna dalla guerra” del 2015, rieditato e ampliato nel 2024. Nel 2019 è uscito il quaderno didattico “Cittadini di domani” itinerari di cittadinanza. Ha anche compilato due figure per l’Enciclopedia delle Donne (on line): Alba Spina e Lucia Maggia.

Da quando è in pensione, dopo quarantadue anni di servizio, è invitata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per far conoscere ad alunni e alunne la Costituzione e i diritti dell’uomo, della donna e dei bambini.