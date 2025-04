I Vigili del Fuoco al momento, oggi venerdì 4 aprile si trovano in via Bertone a Cavaglià, dove si è verificato un incidente sul lavoro.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, l’allarme è scattato per soccorrere un operaio rimasto coinvolto in un infortunio durante l’attività lavorativa. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per prestare le prime cure.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sull'accaduto e sulle condizioni dell’uomo.