Occhieppo Superiore scontro tra due auto, conducente in ospedale FOTO

Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 4 aprile, a Occhieppo Superiore, lungo via Provinciale. Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.

Alla guida dei veicoli coinvolti vi erano una donna e un uomo: quest’ultimo è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sembra che destino al momento particolare preoccupazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, e la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità. A causa del violento impatto, una delle vetture è finita contro un albero ai margini della strada. Entrambi i mezzi sono stati rimossi con l’ausilio del carroattrezzi.