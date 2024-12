Un defibrillatore in dono alla US Gaglianico dalla Elettro GFG

Ieri, 30 novembre, presso la sede della US Gaglianico, il titolare della società Elettro GFG, Ruggero Acquadro, in memoria del dipendente/collega Paolo Keller, ha donato un defibrillatore, a disposizione di tutti i tesserati e non solo.

Così ha commentato il Presidente Giuseppe Bifernino al momento della donazione: “Un defibrillatore è uno strumento che può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza. Questo defibrillatore sarà una risorsa preziosa, non solo per la nostra società, ma anche per chiunque ne avrà bisogno in un momento critico.