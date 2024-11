Conclusa con successo la mostra de "La foto del fungo più bello del 2024", il Gruppo Micologico pensa già a una seconda edizione FOTO

Un grazie dal Presidente del Gruppo Micologico al Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura di Biella Dott. Sara Gentile che ha presenziato all'inaugurazione nella mattinata di Domenica 17 Dicembre. "In considerazione al riscontro avuto - commenta il presidente Luciano Marcon - sia per la partecipazione al Concorso con le molte foto inviate, sia per le numerose presenze registrate alla Mostra si sta' già programmato di ripetere l'evento anche per il 2025".