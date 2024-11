Pollone, auto finisce cappottata in un dirupo, foto archivio

A Pollone, in via Benedetto Croce, nella giornata di ieri lunedì 25 novembre, una Nissan Micra è finita cappottata in un dirupo.

A bordo si trovavamo due persone un uomo di 32 anni e un 19enne. Entrambe sono state portate al Pronto Soccorso per accertamenti, anche se sembra che le loro condizioni non fossero gravi.

I Carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso.