Rimonta da urlo per Teens Basket Biella, Chieri va al tappeto

Il Teens Basket Biella targato ZST torna alla vittoria conquistando 2 punti importanti dopo una bellissima rimonta con il risultato finale di 83 a 65 contro i leopardi di Chieri.

Ultimo quarto da manuale con un parziale di 30-11, e un totale di 52 punti segnati nel secondo tempo contro i 26 degli avversari. 5 giocatori in doppia cifra per il Teens e i primi due punti in serie C nazionale per Graziotto, classe 2006.

Tabellino

Zeta Esse Ti Teens Biella-Bea Chieri 83-65 (16-21, 31-39, 53-54).

Zeta Esse Ti Teens Biella: Gagliano 2, Guzzon 10, Liberali 18, Fall 4, Sasnauskas 22, Bona, Morello, Caroli 12, Zimonjic 13, Ousman, Graziotto 2. Ne: Prospero. Allenatori: Antona, Salvoni.